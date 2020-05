Der SDV-Vorstand hat entschieden, dass die Preisverleihung neu am 1. September 2020 stattfinden soll – wie vorgesehen in der Maag-Halle Zürich. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Wettbewerbsteilnehmenden, Mitwirkenden, Partner und Sponsoren hätten es verdient, sich gerade in diesen unsicheren Zeiten auf einen sicheren Wert und ein grosses, buntes und «physisches» Fest freuen zu dürfen.







Zusammen mit Premium-Partner die Post sei man zuversichtlich, die Resultate im gewohnt feierlichen Rahmen der SDV Award-Night zu präsentieren. Auf jeden Fall solle jede und jeder seinen grossen Auftritt auf dem roten Teppich erhalten und die begehrten Trophäen persönlich entgegennehmen dürfen. (pd/lol)