Sport.Forum.Schweiz: Die Zeitenwende im Sportbusiness

Es ist der grösste Branchentreff für Top-Entscheider des Schweizer Sportbusiness. Heute gilt das Sport.Forum.Schweiz als Spiegel des Schweizer Sportmarkts, der die neuesten Trends aufzeigt und kritisch beleuchtet.

In diesem Jahr wird die Zeitenwende im Sport beleuchtet. Energiekrise, Post-Covid und die steigende Inflation machen auch vor dem Sportbusiness nicht halt. «Zeitenwende ist ein grosser Begriff, aber für das Schweizer Sportbusiness bin ich sicher, dass er in den nächsten Jahren zutreffen wird», erklärt Hans-Willy Brockes, der Veranstalter des Kongresses und Geschäftsführer von ESB Marketing Netzwerk. «Wir befinden uns in der Wende vom männlich-dominierten Sportmanagement zu einer diversen Struktur. Im Weiteren wird sich der Wandel in anspruchsvollen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards, kurz ESG Normen, zeigen, die in jedem Bereich des Sportbusiness relevant sind», so Brockes.

ESG – drei Buchstaben, die für mehr Verantwortung im Sport stehen, heisst es in einer Mitteilung. Die Abkürzung beschreibt drei nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unternehmen. Daher werden die Themen Diversität, Frauen im Sport und Nachhaltigkeit in eigenen Foren beleuchtet.

Weitere Trends, wie die Themen visionäre Finanzierungen, Tokens und Krypto sowie alle Aspekte des Sportkonsums über analoge und digitale Medien stehen im Mittelpunkt. Und wie Gamification heute als Besucherlenkung und in der Sponsoring-Aktivierung eingesetzt wird, das wird die Firma placeit vor Ort demonstrieren.

«Wie bei jedem guten Sportevent darf der Spass nicht zu kurz kommen: Mit dem Ochsner Sport Lauftreff, der Adcom Sports Night und dem Sammeln von Placeit Event Token kommt Bewegung in den Kongresstag», sagt Brockes abschliessend.

Insgesamt werden über 90 Referenten in 15 Foren auf der Bühne des KKL Luzern stehen. Wirtschaftsentscheider, Veranstalter, Medien und Sportlerinnen treffen am Sport.Forum.Schweiz aufeinander. Das Sport.Forum.Schweiz bietet in diesem Jahr den Sportlern einen besonderen Raum. Mit dabei sind unter anderem die Olympiazweite Sina Frei, Schwinger Michael Wiget, Beachvolleyballerin Joana Heidrich, Paraclimbing Athletin Amruta Wyssmann, der ehemalige Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld und die Lauflegende Viktor Röthlin. (pd/cbe)