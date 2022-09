Am Mittwoch hat die Wemf (Werbemedienforschung) ins JED Schlieren zum Schweizerischen Medienforschungstag geladen. Unter dem Titel «Fokus Nachhaltigkeit – An der Zielgruppe vorbei?» beschäftigte sich die Veranstaltung mit Themen wie energiesparendes Wohnen oder klimabewusste Ernährung.

Die Keynote von Cédric Habermacher, Direktor von Green Business Switzerland, zeigte eindrücklich, wie es um die Nachhaltigkeit auf der Welt steht. So sind beispielsweise neun von zehn Tieren nur auf der Welt, um von Menschen gegessen zu werden. Aber auch andere Themen sind ökologisch höchst brisant und könnten über die Zukunft des Planeten entscheiden. Er nannte vier konkrete Hebel, die von den Unternehmen und der Gesellschaft betätigt werden können, um die Situation weltweit zu verbessern: Gebäude und Energie (Energieverbrauch beim Wohnen), Verkehr (motorisierte Fortbewegungsmittel), Ernährung (zum Beispiel Fleischkonsum), Investieren (etwa nachhaltige Anlagen).



Diese Informationen wurden unmittelbar aufgenommen von Marie-Ange Pittet, Director of Product Management, und María Isabel Koch, Project Manager MACH Cinema, MACH Consumer and Ad-hoc Research, die eine Spezialanalyse aus dem Wemf -Datenfundus präsentierten. Hier zeigte sich, dass bei den Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten das Verständnis für Nachhaltigkeit in den letzten Jahren durchaus gestiegen ist. Trotzdem ist noch Luft nach oben, insbesondere beim Fleischkonsum, beim Reiseverhalten und bei nachhaltigen Geldanlagen. So konsumieren beispielsweise 96 Prozent der SchweizerInnen mindestens einmal wöchentlich Fleisch. Vor dem Jahr 2021 ist rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung mindestens einmal im Jahr ins Flugzeug gestiegen und 32 Prozent der AnlegerInnen interessieren sich für nachhaltige Anlageformen.

Eine nachhaltige Entwicklung bei der Wemf ist ein neues Tool, das am Medienforschungstag vorgestellt wurde: Agency.OS – das leading-edge Agenturtool für Mediaagenturen. Das neue Tool ermöglicht, Mediakampagnen effizient zu planen, zu optimieren, zu verrechnen und zu reporten. Aktuell befindet sich das Projekt in der Testphase und der Go-live ist für Anfang 2023 geplant.

Zum Abschluss verabschiedete die Wemf ihren ehemaligen Forschungsleiter Harald Amschler, der im nächsten Frühling in die Pension geht. Wemf -CEO Marco Bernasconi verdankte den langjährigen Medienforscher für seinen Einsatz. Dr. Jella Hoffmann übernahm im Januar 2021 die Nachfolge von Harald Amschler und seit Anfang 2022 ist sie Deputy CEO der Wemf. Am diesjährigen Schweizerischen Medienforschungstag nahmen rund 220 ZuschauerInnen teil, davon waren 170 vor Ort. (pd/mj)