von Edith Hollenstein

Oliver Höner von Art on Ice zu Gast beim «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera: Christian Beck; Schnitt: Edith Hollenstein)

Die Schweizer Eiskunstlaufgala Art on Ice wurde von Oliver Höner und Reto Caviezel 1996 erstmals im Hallenstadion Zürich durchgeführt. Sie verbindet Performances der weltbesten Eiskunstläufer mit Live-Musikern von internationalen Musikstars wie James Blunt, Nelly Furtado, Zucchero und Anastacia. Die Gala findet alljährlich im Zürcher Hallenstadion sowie in Basel, Davos und Lausanne statt. Pro Jahr verzeichnet Art on Ice 80'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Teile der Show werden demnächst in Taiwan aufgeführt. Art on Ice wurde mehrfach im Ausland aufgeführt, etwa in China, Japan, Finnland und Schweden.

Kreativchef Oliver Höner war früher Eiskunstläufer. Von 1979 bis 1991 wurde er elf Mal Schweizer Meister. Höner ist verheiratet und hat zwei Kinder.

