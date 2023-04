Drop8: Doppelte Verstärkung für das Team

Lauren Huber verstärkt seit April als Senior Campaign Managerin das Programmatic Campaign Management bei Drop8. Sie ist seit 17 Jahren im Bereich Online Advertising tätig, wovon sie über zehn Jahre bei Microsoft unter anderem als Product und Monetization Manager tätig war, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Erfahrung von Huber sei eine wertvolle Ergänzung für das Drop8-Campaign-Management, wo programmatische Kampagnen im Bereich Online, DOOH, Audio und In-Game umgesetzt würden.

Jona Carina Senz stösst als Programmatic Campaign Manager Trainee zu Drop8. Die Rekrutierung von jungen Talenten mit erster Berufserfahrung stellt in der digitalen Werbebranche nach wie vor eine grosse Herausforderung dar, wie es weiter heisst. Drop8 sei stolz darauf, sich seit der Gründung des Unternehmens aktiv in der Ausbildung und Förderung von Talenten mittels sechsmonatigen Traineeships zu engagieren. Während dieser Zeit liege der Fokus auf praxisbezogenen Know-how-Coaching – immer mit dem Ziel, dass Absolventinnen und Absolventen des Traineeships bei Drop8 ihre Karriere im Bereich Online Advertising aufbauen können.

So hat Aline Bürgi im Februar ihr Traineeship bei Drop8 erfolgreich abgeschlossen und ergänzt das Team seit März 2023 als Programmatic Campaign Manager, heisst es weiter. (pd/cbe)