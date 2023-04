Nau Media: Dragan Dojcinovic wird Chief Commercial Officer

Dragan Dojcinovic kehrt zur Nau Media zurück, wie es in einer Mitteilung heisst. Er übernimmt ab Montag die Position als Chief Commercial Officer (CCO). Zudem gehört er der Geschäftsleitung an. Dojcinovic wechselt von der Livesystems Group, wo er zuletzt ebenfalls in der Position als Chief Commercial Officer (CCO) tätig war.

Dojcinovic war schon beim Start von Nau.ch für die Vermarktung verantwortlich und auch während seiner Zeit als CEO der Livesystems, wie es weiter heisst.

Bei der Nau Media komplettiert Dojcinovic die Geschäftsleitung um Yves Kilchenmann (CEO), Nicola Molinara (Sales Director), Simon Klopfenstein (COO), Angelika Meier (CR) und Micha Zbinden (Publizistischer Leiter).

«Wir sind sehr froh, Dragan Dojcinovic für unsere Ambitionen erneut gewonnen zu haben», meint Yves Kilchenmann, CEO der Nau Media. «Mit ihm sind wir überzeugt, unseren Kunden noch mehr Professionalität zu gewährleisten.»

«Ich freue mich sehr, an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren und wieder mit meinen langjährigen Weggefährten zusammenzuarbeiten», so Dragan Dojcinovic gemäss Mitteilung. «Ich habe viel Herzblut in Nau.ch reingesteckt und brenne darauf, den starken Medienbrand gemeinsam mit unserem Team auf das nächste Level zu hieven.» (pd/yk)