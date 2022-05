Kooperation: Drei Partner rufen Brown-Bag-Serie ins Leben

Marketing und Kommunikation unterliegen einem rasanten Tempo und den gesellschaftlichen Umbrüchen der aktuellen Zeit, in der sich Regeln schnell ändern und Etabliertes Neuem weichen muss. Lebenslanges Lernen und die wiederholte Aneignung von neuen Kompetenzen gehört in der Marketingbranche essenziell dazu. In einer solchen Zeit ist Orientierung von grosser Bedeutung, um keine Richtungsänderungen und Trends zu verpassen. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die in Zusammenarbeit der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ), Swiss Marketing Forum und AZ Konzept angebotenen, kostenlosen Sessions im Live-Streaming-Format präsentieren in kurzen Brush-Ups angewandte Wissenschaft mit starkem Praxisbezug. Sie würden neue Wege durch den Marketing-Dschungel weisen. Die kompakte Serie verhelfe Führungskräften zu kompetenter fachlicher Orientierung und Vertiefung.

«Die letzten Jahre haben gezeigt, dass ein Bedarf an fundierten und gleichermassen kurzen Formaten zur Wissensvermittlung und zum Austausch besteht. Die Brown-Bag-Series trägt diesem Wunsch Rechnung», lässt sich Michael Grund, Head of Department for Marketing & Business Communications an der HWZ, in der Mitteilung zitieren. Marcel Weibel, OK-Mitglied von Swiss Marketing Forum, fügt hinzu: «Mit dieser Partnerschaft und dem Online-Format haben wir optimale Voraussetzungen – zusätzlich zum Marketing-Tag – allen Führungskräften konkretes Praxiswissen mit direkter Umsetzung anzubieten.»

Die angebotenen Themen widmen sich diesen Herausforderungen des Marketings:

Branding: Brand Leadership, 21. Juni

Marketing Strategie: Inbound vs. Outbound Marketing, 23. August

Customer Behavior: Neuromarketing, 20. September

Content Marketing: Storytelling, 18. Oktober

Strategische Mediaplanung: Online vs. Offline, 15. November

Marketing Automation: Trends, Skills und Tools, 13. Dezember

Mehr Informationen zur gesamten Brown-Bag-Series sind unter diesem Link zu finden. (pd/tim)