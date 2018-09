NZZ Content Solutions: Ein Kundenmagazin für Helvetia

Die heute erscheinende neue Ausgabe des Monatsmagazins «NZZ Folio» ist dem Schwerpunktthema «Einfach» gewidmet. Sie enthält eine zwölfseitige Kundenbeilage, die NZZ Content Solutions im Auftrag von Helvetia realisiert hat, wie die NZZ-Mediengruppe in einer Mitteilung schreibt.





Der Titel des in drei Sprachen publizierten Heftes lautet «Komplexes vereinfachen». In Berichten, Interviews und auf mehreren Serviceseiten erfahren die 344'000 Leserinnen und Leser des «NZZ Folio», was die Helvetia unter ihrem Markenversprechen «einfach. klar. helvetia.» versteht und wie sie die komplexe Versicherungswelt verständlicher und zugänglicher machen will.

Die Texte des Heftes wurden durch den Autorenpool von NZZ Content Solutions erstellt. Der Corporate-Publishing-Dienstleister der NZZ-Mediengruppe ist gemäss eigenen Angaben auf gedruckte und digitale Unternehmensmedien mit journalistischem Storytelling spezialisiert. Er ist auch für die Illustration und Gestaltung verantwortlich und übernimmt die komplette Auftragsabwicklung.

Das «NZZ Folio» samt Helvetia-Beilage erscheint nicht nur in der heutigen Ausgabe der NZZ, sondern geht ebenso an Abonnenten und in den Kioskverkauf. Es wird bereits zum zweiten Mal dieses Jahr nicht nur auf Deutsch publiziert, sondern auch in einer französisch- sowie italienischsprachigen Zusatzauflage. (pd/as)