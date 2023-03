Nachhaltigkeit ist in aller Munde und ein Gebot der Stunde. Die Modeindustrie tut sich hiermit aber nach wie vor schwer – der St. Galler Secondhand-Laden Pve Closet by Pat von Engsberg aber nicht. Trotzdem musste Ende Sommer 22 Frequenz geschaffen werden, um Platz für die Wintermode zu machen.

Hierfür kreierte die Agentur am Flughafen ein personalisiertes Gebraucht-Tüten-Mailing. Kundinnen brauchten sich den als Couvert genutzten «Gebraucht-Sack» nur unter den Arm zu klemmen, sich in die St. Galler Altstadt zu begeben und schon gab es 25 Prozent Rabatt auf alles, was in die gebrauchte Einkaufstüte passte. Hiermit liessen sich laut einer Mitteilung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: mehr Nachhaltigkeit und eine markante Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr.

Die Jurorinnen und Jurorinnen des CommClubs Bayern zeichneten die Promotion mit einem CommAward in Silber aus. (pd/cbe)