Die Weisse Arena Gruppe gilt als das 360-Grad-Dienstleistungsunternehmen in der Tourismus- und Freizeitbranche im Alpenraum, das seinesgleichen sucht.

Bisher richtete die Weisse Arena Gruppe ihre Dienstleistungsangebote vor allem auf eine B2C-Kundschaft aus. Nach einem aufwändigen Umbau des in die Jahre gekommenen Gebäudes auf dem Crap Sogn Gion zum «Galaaxy» setzt Laax nun auch auf B2B-Marketing, wie es in einer Mitteilung der Agentur am Flughafen heisst. Um die Destination auch als Workspace und als Eventlocation zu vermarkten, hat die Weisse Arena Gruppe die Altenrheiner Agentur an den Berg gerufen.

Die Location bietet Unternehmern, Innovatoren, Start-ups, digitalen Nomaden, Techies oder auch Schulen und Institutionen, die mal einen Tapetenwechsel brauchen oder sich fragen, warum sie nicht in der schönsten Umgebung, sondern in einem schrecklichen Büro in der Stadt sitzen, einen Workspace beziehungsweise eine Eventplattform, bei der mitten in den Bergen so ziemlich alles möglich gemacht werde.

Erste Massnahmen der integrierten B2B-Kampagne können erstmals auf der «Bridge» am Laaxer Messestand an der Suisse EMEX am 28. & 29. August in der Halle 4 an der Messe Zürich erlebt werden. Die Agentur zeichnet verantwortlich für die Gestaltung der Markenwelt «Galaaxy», die Microsite, Broschüren, Give-Aways, Direct-Mailings, Messestand, Präsentation, Anzeigen sowie POS-Branding.

Verantwortlich bei: Weisse Arena Gruppe: Flavio Battaini (COO), Eliane Bernasocchi (Marketing- und Verkaufsleiterin), Diane Erlekam (Reservierung, Revenue & Groups), Andrew Westbrook (Teamleiter Marketing); verantwortlich bei der Agentur am Flughafen: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Tilman Mäder (Grafik/Foto), Miriam Egli (Beratung), Julia Lüchinger (Koordination), Katahrina Eugster (Interactive Media Design), Bildplus (CGI), Konform (3D-Kommunikation). (pd/maw)