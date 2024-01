Wie kann künstliche Intelligenz die Grenzen herkömmlicher Event-Visuals sprengen und Premium-Events zusätzlich aufwerten? Diese Frage stand für Jung von Matt Brand Identity am Anfang ihrer Arbeit für Daimani. Die Antwort demonstriere eindrucksvoll die Innovationskraft, aber auch die Effizienz von KI-gestützter Bildgestaltung in modernen Markenerlebnissen, schreibt Jung von Matt in einer Medienmitteilung.

Tradition des Innovationsgeistes

Von internationalen Sportereignissen bis hin zu kulturellen Grossveranstaltungen – Daimani ist ein führender Anbieter von Premium-Event-Erlebnissen. In seinem Bereich setze er Massstäbe und stehe für Innovation, heisst es weiter. In dieser Tradition des Innovationsgeistes sein auch die jüngsten Projekte entstanden. Jung von Matt Brand Identity kreierte für Daimani digitale Sammlerstücke und ein einzigartiges CEO-Mailing.

Anlässlich der Rugby-WM in Frankreich vom vergangenen Herbst schuf die Agentur zwei Serien von insgesamt 28 Sammel-NFTs. Jedes dieser Non-fungible Token (NFT) ist ein einzigartiges digitales und auf einer Blockchain gespeichertes Kunstwerk. Um den digitalen und innovativen Charakter zu unterstreichen, wurden die dynamischen Motive mithilfe von künstlicher Intelligenz generiert. Die Illustrationen spiegeln die Energie und Lebendigkeit des Sports wider und heben sich deutlich vom typischen «KI-Klischee» ab.

Auch ein vielfach einsetzbares Mailing an CEOs in der Schweiz hat Jung von Matt Brand Identity neu konzipiert und mit KI umgesetzt. Die hochwertigen Postkarten mit kunstvollen Still-Lifes fallen nicht nur auf, sondern präsentieren die Premium-Events stilvoll und unverwechselbar.

Originalität und gestalterische Kraft

Beide Projekte zeigten die Vielseitigkeit von KI bei der Gestaltung von Bildwelten, schreibt Jung von Matt. So überzeugten die NFTs für den Sportevent durch ihre Originalität und gestalterische Kraft. Gleichzeitig bieten die Postkarten eine exklusive und ästhetisch ansprechende Alternative zu Stockfotos. «Der Ansatz hat uns einmal mehr bestätigt, dass KI in Kreativprozessen nicht nur Zeit und Ressourcen spart, sondern auch einzigartige und ansprechende Lösungen hervorbringen kann», wird Didier Quarroz, Senior Designer bei Jung von Matt Brand Identity, in der Mitteilung zitiert. (pd/nil)