Die kommunikative und werbliche Sichtbarkeit der Spendenorganisationen im Schweizer Markt steht im Mittelpunkt der Studie. Die Iinka (Integrale Kommunikationsanalyse) des Schweizer NPO-Marktes untersucht alle steuerbaren Bereiche der Kommunikation. Hierfür wird die Werbepräsenz (Paid Media), die Suchmaschinenpräsenz (Paid und Owned Media) sowie die Medienpräsenz (Earned Media) in quantitativer und qualitativer Hinsicht untersucht und mit Hilfe von Marktdaten kontextualisiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein besonderes Augenmerkt liegt dabei auch auf den Inhalten der Kommunikation. Welche Themen werden in Verbindung mit den Organisationen diskutiert? Mit welchen visuellen Mitteln wird gearbeitet? Gibt es Sichtbarkeitstrigger und wo lauern Gefahren für die Reputation der Organisationen?

Roger Tinner, Geschäftsführer von Swissfundraising, begrüsst laut Mitteilung das Zustandekommen der Studie: «Bereits seit einigen Jahren befragen wir die Bevölkerung zu ihrem Spendenverhalten. Die INKA-Studie ergänzt mit ihrer umfassenden Sicht auf die Medien- und Werbepräsenz unsere Marktkenntnisse ideal.»

«Ich freue mich sehr, dass wir zusammen mit Swissfundraising 17 nationale und internationale Non-Profit-Organisationen für die Marktstudie INKA NPO gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass wir spannende Insights generieren werden», wird Tina Fixle, Chief Analytics Officer (CAO) von Media Focus, in der Mitteilung zitiert.

Die Ergebnisse der Studie werden den teilnehmenden Spendenorganisationen ab September in einem Online-Dashboard laufend zur Verfügung stehen. Eine Gesamtbilanz und -auswertung erfolgt im April 2023 nach einem Jahr der Medienbeobachtung. (pd/mj)