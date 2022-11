Dezibel: Erste Podcast-Konferenz mit 160 Gästen

160 Gäste beziehungsweise 320 Ohren lauschten am Dienstag an der ersten Schweizer Podcast-Konferenz Dezibel Expertinnen und Experten aus den Bereichen Audio, Podcast und Marketing. Sie trafen sich im Technopark Winterthur, um zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Die Menschen hinter Schweizer Erfolgspodcasts wie «Beziehungskosmos» oder «Apropos» standen Rede und Antwort rund um das stark wachsende Medium Podcast. Und auch die wichtigste Audio-Plattform, Spotify, war an der Konferenz vertreten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für Veranstalter Nico Leuenberger von der Podcastschmiede war diese Veranstaltung ein notwendiger Meilenstein: «Um qualitativ hochwertige Formate in der Schweiz anbieten zu können, braucht es eine Menge Know-how und stetige Weiterentwicklung.» Dies sollten alle Beteiligten der Branche an der ersten Schweizer Podcast-Konferenz erhalten, zusammen mit der Möglichkeit, sich noch stärker miteinander zu vernetzen. «Wir wollen die Schweiz zum Podcast-Land machen», lässt sich Leuenberger in der Mitteilung zitieren. «Dazu braucht es vor allem viel Zusammenarbeit. Umso mehr freut es uns, dass heute so viele Leute hierhin fanden.»

Laber-Podcast oder fantastische Welten

Immer mehr Unternehmen nutzen Podcasts als Instrument für Marketing und Kommunikation. Marie Dippold, die Gründerin des ersten deutschen Podcast-Labels Viertausendhertz, zeigte an der Konferenz, worauf es bei einem geeigneten Format ankommt. Audio-Stratege Stephan Schreyer erklärte dem Publikum, wie es gelingt, den enthaltenen Content auch relevant zu halten und Audio gesamthaft zu betrachten, entlang der gesamten Customer Journey.

Wenn Inhalte und Ideen stimmen, ist es ebenso wichtig, für den richtigen Sound zu sorgen. Tobias Mikutta von Ausstatterin Yellowtec zeigte, wie dank neuester Technologie ein Rascheln oder Rauschen im Podcast der Vergangenheit angehört.

Brand Experience durch Sounds

Die Melodien von Kreditkartenunternehmen oder Schnellrestaurants sind unbewusst in unseren Köpfen verankert, das führte Meng Tian vom Department of Noise anschaulich in einem Ratespiel vor. Dies ist einem aufwändigen Sound Design zu verdanken, das Stimmen und Melodien passend zur Markenstrategie von Unternehmen entwickelt. Das Publikum war begeistert: «Daran habe ich noch nie gedacht», sagte ein Gast, als er in der Pause das Gespräch zur Speakerin suchte.

Mit höchster Aufmerksamkeit und über eine lange Hördauer hinweg werden Podcasts konsumiert, das ist einzigartig in der Medienlandschaft. Wie die Hörerschaft über viele Episoden hinweg begeistert wird, wissen die Grössten der Branche. Sabine Meyer vom Schweizer Erfolgspodcast «Beziehungskosmos», Mirja Gabathuler von Tamedia («Apropos») und Wiebke Achterwinter, die bei Spotify unter anderem «Kaulitz Hills» produziert, diskutierten und nahmen Publikumsfragen entgegen. Kern der Diskussion waren immer wieder die Reichweiten, auch wenn nicht alle konkrete Zahlen nennen durften. Einig waren sich die Panelistinnen, dass Erfolg nicht von alleine kommt: Es braucht Durchhaltewillen und gezielte Massnahmen, um den Podcast zu stärken. «Am besten auf allen möglichen Kanälen», wie Wiebke Achterwinter von Spotify sagte.

Podcasts als Lebensgefühl

Für weitere Inspirationen stand an der Dezibel eine Hör-Bar bereit, die es ermöglichte, per Kopfhörer in den Genuss mehrerer Formate zu kommen. Beim Netzwerken war die Begeisterung für das Thema Podcast durchweg spürbar, oft wurden Diskussionen aus dem Konferenzsaal bei einem Getränk weitergeführt.

Wie vielfältig Podcasts sein können, zeigte auch die Live-Aufnahme des Eltern-Podcasts «Rotzphase» mit Moderatorin Cheyenne Mackay und ihrem Mann Marcel «Zulu» Zulauf. Mit einer Feuershow vor dem Technopark verabschiedete sich die Dezibel 2022.

«Ich bin sehr happy mit dieser Erstausgabe», so Leuenberger. Die Rückmeldungen der Gäste seien sehr positiv gewesen. Die nächste Dezibel findet am Dienstag, 14. November 2023, statt. (pd/cbe)