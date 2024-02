Attackera: Eugen Janzen stösst zur Agentur

Die Data-Driven-Marketing-Agentur Attackera erhält mit Eugen Janzen weitere Unterstützung im Bereich Data & Analytics. «Die Aufnahme von Eugen Janzen in unser Team markiert einen bedeutenden Schritt für Attackera», wird Dunja El-Choura, Head of Data & Analytics, in einer Mitteilung zitiert. «Als ausgewiesener Experte in der Datenanalyse vereint er technische Kompetenz mit strategischem Marketinggeschick. Janzens Beitritt stärkt unsere Position, um die Potenziale des datengetriebenen Marketings voll auszuschöpfen und damit unsere Data Unit auf ein neues Level zu heben.»

Janzen, dessen Lebenslauf Positionen wie Head of Data & Conversion bei einem Softwarespezialisten für Marketinglösungen und Data-Analyst bei einem internationalen Möbelversand umfasst, bringt laut Mitteilung eine reiche Palette an Erfahrungen und Fähigkeiten mit, welche er im In- uns Ausland gesammelt hat. Seine Expertise erstrecke sich vom Bereich AI und Machine Learning über die breite Palette der Google Data- und Marketing-Tools bis hin zu diversen Programmiersprachen.

Die Data&Analytics-Unit, die zu Beginn des letzten Jahres ins Leben gerufen wurde, spiegelt laut eigenen Angaben «die wachsende Bedeutung von intelligenter Datenanalyse, Tracking und der Nutzung von 1st-Party-Daten im Marketingbereich wider». Sie unterstütze das Kerngeschäft von Attackera im Digital-Media-Bereich, indem sie Kunden dabei helfe, ihre Marketingdaten effektiv mess- und nutzbar zu machen und damit die Kampagnenperformance zu verbessern. Das Angebot reicht gemäss Mitteilung von Audits bestehender Systeme über die Implementierung von fortschrittlichen Trackinglösungen bis hin zu Unterstützung bei der Einrichtung von GA4 oder datenschutzkonfromer Datenerfassung. (pd/cbe)