Shopping Arena: Fabienne Diez wird neue Centerleiterin

«Ich freue mich ungemein über die neue Herausforderung und da ich 15 Jahre lang zusammen mit Marc Schäfer am Erfolg der Shopping Arena arbeiten durfte, fühle ich mich auf die Aufgabe auch sehr gut vorbereitet», lässt sich in einer Mitteilung von Wincasa zitieren. Die Situation, in der Fabienne Diez die Leitung übernehmen werde, sei in der Tat «ausgezeichnet». Dank hoher Besucher- und Umsatzzahlen sei die Shopping Arena «nach wie vor sehr begehrt» und eine lange Liste von Interessenten garantiere, «dass der Mietermix auch in Zukunft sehr attraktiv bleiben» werde.

Unter der Leitung von Gründervater Marc Schäfer habe sich die Shopping Arena «prächtig entwickelt», wie es weiter heisst. Die Zahlen des grössten Shoppingcenters der Ostschweiz seien «ausgezeichnet» und die Shopping Arena halte sich stabil in den Top 10 der Schweizer Einkaufszentren. Dieses Jahr werde die Arena – wie sie in der Regel genannt wird – voraussichtlich einen weiteren Umsatzrekord erzielen, wie es weiter heisst. Obwohl Fabienne Diez schon am 1. April 2023 die Centerleitung übernimmt, wird ihr Marc Schäfer noch bis zum 30. Juni 2023 zur Seite stehen. «Ich bin da, wenn sie mich braucht», sagt Schäfer laut Mitteilung. Er fügt aber an: «Fabienne Diez war wie ich von Anfang an dabei und kennt die Shopping Arena in- und auswendig. Im Wissen, dass mein ‹Baby› in so guten Händen ist, werde ich im Juni meinen Zutritts-Badge sehr beruhigt abgeben.»

«Wir freuen uns ausserordentlich, dass sich mit Fabienne Diez eine eigene Mitarbeiterin im Auswahlprozess durchsetzen konnte. Das zeigt, dass wir ein Umfeld bieten, in dem Top-Leute ihr Potenzial voll entfalten können», wird Ronny Hofmann, Real Estate Area Director Ost bei Wincasa, in der Mitteilung zitiert. Die eidgenössisch diplomierte Marketingfachfrau Fabienne Diez bringt nicht nur 15 Jahre Erfahrung in und mit der Shopping Arena mit, sondern hat sich laufend weitergebildet, zuletzt mit einem betriebswirtschaftlichen Nachdiplomstudium HF. «Aus diesem gut gefüllten Rucksack wird sie sich bedienen, wenn sie den Ball von Marc Schäfer übernehmen wird, um den Shopping-Leuchtturm der Ostschweiz in die Zukunft zu führen», heisst es weiter. (pd/tim)