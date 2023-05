ElleXX: Finanzmedienportal startet Crowdinvesting

Eineinhalb Jahre nach der Gründung ist das Finanzmedienportal ElleXX auf der Suche nach Kapitalgebern. Die Gründerinnen Patrizia Laeri, Nadine Jürgensen und Simone Züger starten ein Crowdinvesting. Die Community sei das Herz des ElleXX-Erfolgs, heisst es in einer Mitteilung. Sie soll nun als Mitinhaberinnen und Mitinhaber am Start-up beteiligt werden – via limitierten digitalen Stimmrechtsaktien.

Viele Menschen und insbesondere Frauen fühlten sich aus dem Finanzsystem ausgeschlossen – sei es wegen der abgehobenen Tonalität oder des unverständlichen Jargons, schlechter und nicht nachhaltiger Beratung oder aufgrund ihrer Sozialisierung, schreibt Ellexx. 86 Prozent der Anlageberaterinnen und Anlageberater geben an, dass sie Inhalte und Produkte primär für männliche Kunden entwickeln. ElleXX will die Finanzwelt laut eigenen Angaben chancengerechter und nachhaltiger machen. Man setze sich dafür ein, dass alle Menschen ökonomische Chancen erhalten.

Die Finanzwelt mit der Crowd bewegen

Für die drei Gründerinnen ist klar: Auch wenn sie schon viel erreicht haben, gibt es noch mehr zu tun. «Wir wollen dazu beitragen, möglichst viele Ungleichheiten in der Finanzwelt zu beseitigen und Geld-Lücken zu schliessen oder zumindest die Gaps zu verkleinern», erklärt das Trio und ergänzt: «Da Geld eine der letzten Frontlinien im Bereich der Gleichstellung ist, wird ElleXX auch weiter daran arbeiten, die Finanzwelt aufzumischen und den Menschen zugänglich zu machen – als Teil der Lösung.»

Das Start-up, das mittlerweile ein zehnköpfiges Team beschäftigt, hat die Community von Beginn weg eng in die Geschäftsentwicklung einbezogen. Auf deren Wunsch wurde jüngst auch eine unabhängige ElleXX-Vermögensberatung lanciert. Der offizielle Einbezug der Crowd ist die konsequente Umsetzung dieser Geschäftsphilosophie.