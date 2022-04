Skilegende und fünffacher Gesamtweltcupsieger Marc Girardelli hat in Kooperation mit der Agentur am Flughafen eine limitierte Serie von All-Mountain-Skis im Retro-Style entwickelt und gestaltet. Girardelli selbst steht laut Mitteilung zu «100 Prozent hinter den Skiern und die, die sie ausprobiert haben, berichten, dass sie aussergewöhnlich gut funktionieren und der an die 70er-Jahre erinnernde Schwalbenschwanz mehr als nur ein Designelement sei». Erste Verkaufserfolge der nummerierten Kleinserie hätten bereits in der Schweiz sowie in Aspen und Vail erzielt werden können.

Auftraggeber: Marc Girardelli (Skifahrer); verantwortlich bei Agentur am Flughafen, St. Gallen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Max Eugster (Beratung/Projektleitung), Ketil Eggum (Art Direction). (pd/cbe)