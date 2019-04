Interpunkt: Franz Gysi präsentiert sich virtuell

Die Web- und Werbeagentur Interpunkt konzipierte und realisierte für Franz Gysi in Suhr einen virtuellen Rundgang. Die 360-Grad-Videos zeigen das Montage- und das Schulungscenter sowie das Stanzwerk in Rheinsulz. Das komplexe Angebot der Franz Gysi wird in den Videos auf Deutsch und Französisch innert wenigen Minuten erklärt. Mit Oculus-Go-Brillen werden sie an Messen sowie für Kunden- und Bewerbungsgespräche eingesetzt, heisst es in einer Mitteilung.







Das Unternehmen Franz Gysi ist ein spezialisiertes Handels-, Montage- und Produktionsunternehmen im Bereich Industrie-Armaturen, Dichtungen und Fluorkunststoff-Teile. Für die Publikumsmesse Pumps & Valves suchte das Suhrer Unternehmen nach einem Publikumsmagnet. Die Web- und Werbeagentur Interpunkt habe mit dem virtuellen Rundgang überzeugt.

«Die 360-Grad-Filme zeigen unsere Produkte und Dienstleistungen auf einfache und verständliche Weise. Wir bekommen viele positive Rückmeldungen. Die Produktion hat sich gelohnt!», wird der Geschäftsführer Franz Gysi zitiert.







Verantwortlich bei Franz Gysi AG: Franz Gysi, Rahel Haldemann; Verantwortlich bei der Interpunkt: Fabian Koch (Beratung, Konzept, Filmproduktion), Christoph Zimmermann (Grafik), Benjamin Knecht (Programmierung). (pd/log)