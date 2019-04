BFU: Fünf Roadmovies mit Tücken

Campaigning Summit Switzerland

Was Künstliche Intelligenz im Marketing leistet

Beim Vortrag hat Steffen Konrath erklärt, wie Kampagnen mit Künstlicher Intelligenz ihre Zielgruppe erreichen.

KI-Marketing-Pionier Steffen Konrath referierte am Freitag in Zürich. Anhand von Beispielen zeigte er, wie Künstliche Intelligenz in Kampagnen eingesetzt wird, so dass die Zielgruppe besser erreicht wird.

von Loris Gregorio