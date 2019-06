Dynoptic ist der Verbund führender Augenoptiker in der Schweiz und zählt über 100 inhabergeführte Augenoptiker als Partner. Dank eines klaren Blickes auf die Bedüfnisse des Schweizer Qualitätslabels, konnte sich Inhalt und Form im Rahmen eines Pitchverfahrens erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen und betreut ab sofort das Kommunikationsetat von Dynoptic, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. In der neuen Kommunikation wird die Optikkompetenz in Szene gesetzt.

Erste Arbeiten, welche die Vorteile der Dynoptic-Partner in den Vordergrund stellen, sind ab dem dritten Quartal 2019 zu sehen.