«Wer sich bei 20 Minuten neu einloggt, tut Gutes», schreibt 20 Minuten in einer Mitteilung am Dienstag. Im Rahmen des Giving Tuesday spendet das Medium vom 29. November bis zum 23. Dezember 2022 Geld an die Glückskette Schweiz. Für jede neue Registrierung bei «My 20 Minuten» gibt das Medium einen Franken weiter.

Beim «Giving Tuesday» handelt es sich um den Tag des Gebens und der Grosszügigkeit: An diesem Dienstag, 29. November 2022, dreht sich alles darum, zu geben und Gutes zu tun. Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen weltweit organisieren dafür gemeinnützige Aktionen.

Das Sujet zur Aktion stammt von Sir Mary.





Letztes Jahr hat 20 Minuten das erste Mal an der Aktion teilgenommen. Für jede Neuregistrierung wurde ein Franken an die Winterhilfe Schweiz gespendet. Dabei kam der stolze Betrag von 10’000 Franken zusammen. Die Aktion läuft vom 29. November bis zum 23. Dezember 2022.

«Ich freue mich, dass wir uns dieses Jahr bereits zum zweiten Mal beim Giving Tuesday engagieren können. Wir haben hierfür mit der Agentur Sir Mary eine Kampagne konzipiert und hoffen, den Betrag vom letzten Jahr noch zu übertreffen» wird Franziska Wiesner, Head of Marketing & Communications bei 20 Minuten zitiert. (pd/wid)