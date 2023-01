Jedes Jahr am 1. Januar findet in Interlaken im Berner Oberland mit «Touch the Mountains» das Openair der Schweizer Openairsaison statt. Die Interlakner Familienbrauerei Rugenbräu positioniert sich am Festival als «Offizieller Spassmacher».

Sponsoring war gestern. Heute heisst es, sein Engagement und Involvement soweit fühl- und spürbar zu machen, damit das Publikum den auftretenden Marken auch die erhoffte «Streetcredibility» zugestehe, wie die Agentur Republica in einer Mitteilung schreibt.

Republica hat für Rugenbräu kurzerhand einen Spot kreiert, der auf den Festivalscreens und über die Socials der Brauerei klarstellen wollte: Rugenbräu sei das bodenständige und mit Humor angereicherte Bier von hier. Ein Brand, der seine Herkunft mit Stolz vertrete, und ein Bier, das seine Aufgabe am Touch the Mountains augenzwinkernd vermittle: Biete Momente des Genusses – und bereite Spass damit.

Verantwortlich bei Rugenbräu: Remo Kobluk, Geschäftsführer, Claudia Santiago, Produktmanagement; verantwortliche Agentur, Kreation und Produktion: Republica, Bern; Schauspieler: Johannes Dullin. (pd/mj)