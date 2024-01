Zattoo: Goce Nikoloski stösst zum Ad-Sales-Team

Das Ad-Sales-Team von Zattoo hat Zuwachs erhalten. Goce Nikoloski ist seit Ende letzten Jahres in der neu geschaffenen Position des Key Account Directors bei Zattoo tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Verantwortlich für die DACH-Region, operiert er seither aus der Schweizer Zentrale des TV-Streaming-Anbieters. In enger Abstimmung mit Oliver Knappmann, Chief Advertising Officer bei Zattoo, und an der Schnittstelle zu den nationalen Sales Teams, übernimmt Nikoloski die Verantwortung für das Direktkundengeschäft.

Sein Fokus richtet Nikoloski auf die Akquise von nationalen Neukunden, die ein Interesse daran haben, ihre deutschsprachige Zielgruppe über Connected-TVs (CTV) auch über Ländergrenzen hinweg zu erreichen. In seiner neuen Rolle bei Zattoo wird Nikoloski zukünftig eine Schlüsselfunktion in der Kundenberatung übernehmen, mit besonderem Fokus auf der Förderung der programmatischen Platzierung von Videoinhalten.

Nikoloski bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Medienmanagement, Vertrieb und Vermarktung, speziell in der TV- und Digitalbranche, mit. Während seiner Laufbahn war Nikoloski bereits in diversen Führungsaufgaben, in der strategischen Planung und operativen Umsetzung bei verschiedenen Medienunternehmen in der Schweiz tätig. Zuletzt war er als Leiter Vermarktung Entertainment bei CH Media für die Kommerzialisierung von zahlreichen TV-Sendern, Radiostationen und Online-Plattformen verantwortlich, wo er unter anderem die Einführung der Streaming-Plattform Oneplus im Werbemarkt begleitete.

«Wir freuen uns sehr, eine so erfahrene und bestens vernetzte Persönlichkeit wie Goce in unserem Ads-Team begrüssen zu dürfen», wird Oliver Knappmann, Chief Advertising Officer bei Zattoo, zitiert. (pd/wid)