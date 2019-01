FE Agentur: Guter Draht zu Smartphone-Hersteller

Die auf die langfristige Marketing-Begleitung von KMU spezialisierte FE Agentur zeichnet seit einigen Monaten für das gesamte Marketing von Nokia in der Schweiz und Deutschland verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Den Grundstein dafür legte die Badener Agentur 2017 im Rahmen der Neu-Lancierung von Nokia im hiesigen Markt. Mit dem Revival des Nokia-Kultgames «Snake» an einer Sommerpromo erzielte sie laut eigenen Angaben Conversion-Rates von über 40 Prozent. Dieser Erfolg fand selbst in der Deutschland-Zentrale von Nokia Beachtung. In der Folge wurden das On- und Offline-Kampagnenmanagement, die Social-Media-Betreuung und das B2B-Marketing in Deutschland und der Schweiz schrittweise an die Agentur übertragen.

«Bei der anfänglichen Umsetzung einiger kleinerer Marketingaktivitäten in der Schweiz bewies die Agentur mit viel Flexibilität und Proaktivität, dass sie zu Grossem fähig ist», wird Sebastian Ulrich, CEO Nokia Deutschland & Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Deshalb war für uns rasch klar, dass wir auch in Deutschland für sämtliche Marketingmassnahmen mit ihr zusammenarbeiten wollen – vor allem auch, weil sie unsere Interessen als Kunde immer an die erste Stelle stellen.»

Nur eineinhalb Jahre nach der Wiedereinführung sei Nokia in beiden Märkten auf Platz vier vorgestossen und habe damit bekannte Brands wie Sony, HTC oder Google hinter sich gelassen, heisst es weiter.

Neue Räumlichkeiten

Um «nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre eine optimale Ausgangslage für eine noch persönlichere und fundiertere Betreuung der Kunden» zu ermöglichen, hat die FE Agentur vor Kurzem neue Büroräumlichkeiten im Zentrum von Baden bezogen. Im Sommer 2018 eröffnete die Agentur zudem ein neues Office in Düsseldorf. Dieses bildet die Grundlage für weiteres Wachstum in Deutschland und zur umfassenden Betreuung international tätiger Kunden.

«Wir erfahren täglich, wie Unternehmen und Marketing-Entscheider neben kreativen und durchdachten Marketing-Lösungen vor allem nach einer ehrlichen und aufrichtig kundenfokussierten Begleitung in diesem zentralen Unternehmensbereich suchen», lässt sich Mitinhaber und Mitgründer Christoph Enderli zitieren. «Diese Fokussierung ist der grundlegendste Wert unserer Agentur, den wir täglich leben», ergänzt der zweite Mitinhaber Dominic Fontijn. (pd/cbe)