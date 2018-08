Schweiz Tourismus: Herbst soll eigenständige Saison werden

Trotz sonnigem Wetter kann der Sommertourismus in den meisten Ferienorten und bei den kleineren Bergbahnen den Rückgang im Wintersport nicht annähernd ausgleichen. Dies schreibt der Schweizer Tourismus-Verband in einem neuen Thesenpapier zur Zukunft des Tourismus in den Berggebieten, wie es in der «SonntagsZeitung» heisst (Artikel online nicht verfügbar).

«Ein Hauptgrund dafür ist, dass der Bergtourismus stark saisonabhängig ist.» Die Anbieter dächten noch zu oft in den Kategorien Haupt- und Nebensaison, kritisiert der Verband laut der SoZ. «Das Marketing ist entsprechend noch immer zu stark auf den Sommer- und Wintertourismus ausgelegt, und die Produktentwicklung hat sich zu lange auf den Klassikern Wandern und Skifahren ausgeruht.»

Schweizer Herbstkampagne als Premiere

Der Verband ruft nun Hoteliers, Wirte, Bahnbetreiber und lokale Marketingorganisationen dazu auf, umzudenken. Sie müssten ihr Angebot auf das ganze Jahr verteilen. Die Vermarktungsorganisation Schweiz Tourismus wird nun erstmals eine nationale Herbstkampagne starten – unter dem Motto: «Wecke deine Sinne».

Angepriesen werden etwa die Herbstküche, der Schweizer Wein, Wildtierbeobachtungen oder traditionelle Herbstanlässe wie Alpabzüge, Chästeilet, Wein- und Marronifeste. «Ziel ist es, die Mauern zwischen den Kategorien Haupt- und Nebensaison einzubrechen und aus dem Herbst eine eigenständige, starke Saison zu machen», schreibt der Tourismus-Verband.

Die erste nationale Herbstkampagne des Schweizer Tourismus wird am 30. August in Zürich, Freiburg und Bellinzona den Medien vorgestellt. (pd/cbe)