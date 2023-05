Media Focus: In-Car-Werbung hat neu einen Messwert

Neu wird auch die Werbung gemessen, die auf dem sogenannten «4. Screen», wie das Display im Auto nach dem TV, Desktop und Mobile auch genannt wird, ausgespielt wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieses neue Werbeformat erhält derzeit eine grössere Beachtung, da die Bildschirme in Autos immer grösser werden und die Standzeit, zum Beispiel beim Aufladen von Elektrofahrzeugen, zunimmt.

In Zusammenarbeit mit dem DAB-Network wurden gemäss Mitteilung die Daten von In-Car-Advertising in einer Testphase in den letzten Monaten erfolgreich gesammelt und ausgewertet. Das führt dazu, dass ab 2023 die Daten in die Brutto-Werbedruckstatistik einfliessen. Das Bruttowerbevolumen von In-Car-Advertising fliesst in den Bereich Out-of-Home «Digital».

Nach der erfolgreichen Testphase kann ab Mai 2023 (rückwirkend zum 1. Januar 2022) das Brutto-Werbevolumen von In-Car-Advertising-Werbung ausgewiesen werden.

«Die Entscheidung von Media Focus, das Brutto-Werbevolumen von In-Car Advertising auszuweisen, ist ein wichtiger Schritt für die Branche», so Sandro Proietto, Geschäftsführer von DAB Network. «Es zeigt, dass die Bedeutung dieses schnell wachsenden Werbebereichs erkannt wird und dass In-Car Advertising eine effektive Möglichkeit ist, um Zielgruppen zu erreichen.» (pd/yk)