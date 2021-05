Am 17. August trifft sich die Branche im The Dolder Grand Hotel Zürich wieder im bewährten Setting, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Den 500 Markenentscheidern bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, sich beim hybriden Eventkonzept aus erster Hand Innovationen und Tipps von den Branchen-Experten zu holen. Über dreissig Experten von nationalen und internationalen Erfolgsmarken stehen in zehn Foren auf der Bühne.







Im Hauptprogramm werden unter anderem die Laufschuh-Disruptoren von On, die Dauerbrenner-Marke Lego, «The Swiss Ski» Stöckli und der Schweizer Tech-Gigant Logitech erwartet. Dazu gesellt sich die Firma Vivere, die im digitalen Zeitalter ein völlig neues Verständnis von Markenführung entstehen liess. Vorgestellt werden erfolgreiche Ansätze und Strategien in der Markenführung von innovativen Startups über Schweizer Traditionsmarken bis hin zu globalen Top-Brands.

Die Themen

Themen wie Marketing-Technologie, Werbewirkung in Corona-Zeiten, Social Media Performance Marketing, Nachhaltigkeit und die Suche nach dem «Purpose» oder der «Brand Religion» werden in den zehn Foren diskutiert.

«Wir möchten Perspektiven bieten und planen mit einer Live-Veranstaltung. Eine digitale Teilnahme ist selbstverständlich ebenso möglich», sagt Patrick Seitter, von ESB Marketing Netzwerk. Gemeinsam mit «htp St.Gallen» und der Universität St. Gallen wird der Kongress veranstaltet. Der Schweizer Markenkongress ist der Branchentreff für Markenentscheider, Dienstleister sowie Medienvertreter.

Informationen zum Schweizer Markenkongresse gibt's hier.