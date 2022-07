Strommangel-Szenario

Jede fünfte Migros-Filiale müsste schliessen

Bei einer Strommangellage in der Schweiz müssten von den 658 Migrosmärkten 130 Läden stillgelegt werden. «Wenn wir nur noch 80 Prozent des Stroms bekommen, dann müssen wir uns einschränken», so ein Sprecher in einem Bericht.

Im Fall einer Strommangellage in der Schweiz wäre jede fünfte Migros-Filiale von einer Schliessung betroffen. (Bild: Keystone/Petra Orosz)