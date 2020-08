Mall of Switzerland: Jessica Janssen wird Centerleiterin

Das Einkaufszentrum Mall of Switzerland in Ebikon erhält eine Chefin. Jessica Janssen wird im Dezember 2020 die Leitung des zweitgrössten Schweizer Einkaufszentrums übernehmen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Sie löst Peter Triner ab.

Wie die Mall of Switzerland am Freitag mitteilte, will sich der 62-jährige Triner nochmals neu orientieren. Janssen ist 54 Jahre alt und hat im Verlauf ihrer Karriere etwa für Globus, Beldona oder Coca-Cola gearbeitet. Sie ist Ökonomin und Immobilienmanagerin.

Janssen ist bereits die dritte Leiterin der im November 2017 eröffneten Mall of Switzerland. Jan Wengeler hatte das Unternehmen 13 Monate nach der Eröffnung verlassen, Triner tritt nach nicht einmal zwei Jahren ab.

Janssen äusserte sich in der Medienmitteilung dahingehend, dass die Mall of Switzerland «noch enormes Potenzial habe». Nach der wichtigen Aufbauarbeit solle der positive Trend genutzt werden, um den Standort weiter zur unverzichtbaren Einkaufs- und Freizeitdestination zu entwickeln.

Janssens Vorgänger Triner hatte das Amt mit ähnlichen Worten übernommen. Die Mall verfüge nach dem gelungenen Start über immenses weiteres Potential, wurde er damals in einer Mitteilung zitiert.

Die Mall of Switzerland war mit wenig Kredit eröffnet worden. Kritiker sagten, dass die Zeit für solche Einkaufszentren vorbei sei. Sie kämpfte mit Leerständen.

In der Mitteilung wird von einem positiven Trend berichtet. Seit Ende des Lockdowns seien die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent gestiegen, die Umsätze um zehn Prozent. Auch habe es mehrere Neueröffnungen gegeben. (sda/cbe)