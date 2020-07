FinanceScout24: Jochen Pernegger wird Commercial Director

Mit Jochen Pernegger gewinnt FinanceScout24 eine Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung in Operations, Verkauf und Strategie, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Zuletzt war Jochen Pernegger über fünf Jahre bei Immobilien Scout Österreich als Head of Operations & Sales und bei der deutschen Scout24 in Wien als Director Customer Strategy & Go-to-Market Austria tätig. Ausserdem bringt er aus seiner Zeit als Consultant bei PricewaterhouseCoopers in Deutschland ein breites Know-how und fundierte Erfahrung in M&A mit.

Im Verantwortungsbereich von Jochen Pernegger liegen zukünftig sämtliche Sales-und Operations-Themen von FinanceScout24. Die neu geschaffene Funktion des Commercial Director ist ein wichtiger Schritt, um den Ausbau der Plattform FinanceScout24 weiter zu beschleunigen und sie erfolgreich als mitdenkenden digitalen Partner für Finanz- und Versicherungsthemen im Markt zu positionieren.

Jan Hinrichs, Managing Director von FinanceScout24: «Wir freuen uns, dass mit Jochen Pernegger ein Strategieprofi mit fundierten Branchenkenntnissen zu uns stösst, der das Wachstum von FinanceScout24 als One-Stop-Shop für Finanz-und Versicherungsentscheidungen unserer Kunden vorantreibt.»

«Ich sehe für FinanceScout24 grosses Wachstumspotenzial», lässt sich Jochen Pernegger in der Mitteilung zitieren. «Die Kunden haben das Bedürfnis nach einfachen Prozessen und persönlicher Beratung, wenn es um komplexe Finanz- und Versicherungsfragen geht. Genau diesen Service bietet FinanceScout24 und entwickelt gleichzeitig das Angebot laufend weiter. Ich freue mich darauf, FinanceScout24 gemeinsam mit dem gesamten Team vorwärtszubringen und damit auch einen aktiven Beitrag zur Innovation in der Branche zu leisten.» (pd/lol)