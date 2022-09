FinanceScout24: Jochen Pernegger wird Managing Director

Die SMG Swiss Marketplace Group ernennt mit Jochen Pernegger einen internen Kandidaten als neuen Managing Director für FinanceScout24. Er bringe nicht nur viel Führungserfahrung mit, sondern sei auch bestens mit dem FinanceScout24-Geschäft vertraut, heisst es in der Mitteilung. Pernegger folgt auf Daniel Bodmer, der die Position während neun Monaten interimistisch innehatte.

Bisher und seit 2020 ist Jochen Pernegger bei FinanceScout24 als Commercial Director für sämtliche Sales- und Operations-Themen zuständig. Zuvor war er über fünf Jahre in Wien für die deutsche Scout24 AG als «Head of Operations & Sales für ImmobilienScout24 Österreich» sowie als «Director Customer Strategy & Go-to-Market Austria» tätig. Ausserdem bringt er aus seiner Zeit als Consultant bei PricewaterhouseCoopers in Deutschland ein breites Know-how und fundierte Erfahrung in M&A mit.

Das Ziel von Jochen Pernegger wird es sein, das Wachstum von FinanceScout24 weiter zu beschleunigen, um die Plattform als erste Anlaufstelle auf dem Schweizer Markt für Versicherungen und Finanzierungen zu etablieren. (pd/wid)