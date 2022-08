Omnicom Media Group: Jubiläumsfeier mit Mitarbeitenden und Partnern

Von einer kleinen Agentur im Zürcher Seefeld zu einer der grössten Schweizer Mediaagenturen mit knapp 100 Mitarbeitenden. Am Mittwoch feierte die Omnicom Media Group Schweiz das 30-jährige Firmenjubiläum gemeinsam mit Mitarbeitenden, Kundinnen, Medien und Partnern am Zürichsee, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jens Brecht, CEO Omnicom Media Group Schweiz und Manfred Kluge, Chairman D-A-CH begrüssten die knapp 200 Gäste bei einer Rede mit Einblicken in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Omnicom Media Group Schweiz. «Wir danken allen Mitarbeitenden, Kundinnen, Medien und Partnern für die Unterstützung in den letzten 30 Jahren», schloss Brecht die Rede ab.

Mit Guy Marks, CEO EMEA und Peter Poelzlbauer, CFO EMEA & Asia Pacific waren auch internationale Gäste aus dem Omnicom Media Group Netzwerk anwesen. (pd/wid)