Weischer.Cinema Schweiz: Juliane Merz leitet Vertriebsabteilung

Juliane Merz hat per 1. Januar als Director of Sales die Gesamtverantwortung des lokalen und nationalen Vertriebs übernommen, heisst es in einer Mitteilung. Die gebürtige Bayerin, bisher Verkaufsleiterin im nationalen Bereich, ist bereits seit 2015 für Weischer.Cinema Schweiz tätig. Durch ihre langjährige Erfahrung in der Branche sei sie am Kino- sowie Werbemarkt bestens vernetzt. Hintergrund der Neuaufstellung ist die lang geplante Zusammenlegung der beiden Verkaufseinheiten aufgrund der Pensionierung des ehemaligen Director of Local Sales, schreibt Weischer weiter.

Anfangs Juni ist Mike Baur (Bild oben) als stellvertretender Director of Sales Deutschschweiz zu Weischer.Cinema gestossen. Nebst der Filmbranche hat Mike Baur bereits Sales Erfahrung in der Reise- und Sportbranche gesammelt. Seit seiner Anstellung bei 20th Century Fox habe ihn die Filmwelt nicht mehr losgelassen. Baur bereichere Weischer.Cinema Schweiz mit seiner Passion zum Medium Kino und mit seiner Verkaufs-Expertise aus verschiedenen Branchen. In der französischsprachigen Schweiz wurde Alexis Ehretsmann zum stellvertretenden Verkaufsleiter ernannt.

Als National Sales Manager hat Sabrina Süsstrunk (Bild oben) anfangs Oktober zu Weischer.Cinema Schweiz gewechselt. Durch ihre letzte Berufstätigkeit bei APG und Goldbach sei sie tief in der Mediabranche verankert. Neu ins Verkaufsteam kommt von Goldbach zudem Ismail Wicki. Ab anfangs Dezember wird er als Senior Manager National Sales bei Weischer.Cinema Schweiz tätig sein und das Know-How rund um die Platzierung von Bewegtbildkampagnen nun beim Kinowerbevermarkter einbringen.

«Nach harten Monaten, die hinter uns liegen, freue ich mich umso mehr mit dieser Verkaufscrew ins 2022 zu starten und sehe vielen Werbespendings für die Kinoleinwand und für die Screens im Kinofoyer entgegen», wird Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz, zitiert. (pd/wid)