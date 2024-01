Link: Julien Chevignon übernimmt Geschäftsführung

Per 1. Februar 2024 übernimmt Julien Chevignon als Interim General Manager Switzerland die Geschäftsführung der seit Dezember 2021 zur YouGov Gruppe gehörenden Schweizer Link Marketing Services AG. Der Wechsel in der Unternehmensführung markiert laut einer Mitteilung «den erfolgreichen Abschluss der Integration der Unternehmensbereiche der Link in die Unternehmens- und Führungsstrukturen der internationalen YouGov-Gruppe». In seiner Funktion als General Manager verantworte Chevignon künftig ebenfalls direkt den Bereich der Marketingforschung der Link.

Julien Chevignon übernimmt die Unternehmensführung laut Mitteilung planmässig von Lukas Theiler, der die Integration der Schweizer Unternehmung als CEO federführend geleitet hat (persoenlich.com berichtete). Ebenfalls verlassen wird das Unternehmen Stefan Reiser, der bisher als Managing Director die Leitung der Marketingforschung innehatte und dessen Funktion nun Teil der neuen Rolle des General Managers ist.

Chevignon verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Marktforschungsbranche und in internationalen Führungspositionen. Ein Fokus seiner Aufgaben in der YouGov-Gruppe liegt dabei auf dem Aufbau neuer Unternehmensstrukturen sowie der Integration erworbener Unternehmen in die Gruppe. Zuletzt verantwortete er als CEO Western Europe die Geschäfte in Nord- und West-Europa, Benelux und der Türkei. Er ist in direkter Linie Benedikt Lüthi, CEO EMEA, unterstellt, der bis zur Übernahme durch YouGov die Geschäfte der Link geführt hatte.

Chevignon bekleidet die Funktion ad Interim. Zum Start des neuen YouGov-Geschäftsjahres im August 2024 soll die Unternehmensführung mit einer im lokalen Markt vernetzten Geschäftsführung besetzt werden und aus der Schweiz heraus erfolgen. (pd/cbe)