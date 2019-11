Nike: «Just Do It»-Kampagne in Deutschland lanciert

Seit 30 Jahren wirkt das «Just Do It»-Mantra als Aufforderung für Athleten in aller Welt, in allen Sportarten und auf jedem Level von Spiel und Bewegung, heisst es in einer Mitteilung von Nike. Das am Montag gestartete Kapitel «Du tust es nie nur für dich» widmet sich Athleten in Deutschland. Die Helden erzählen ihre inspirierenden Geschichten und stehen damit für die Vielfältigkeit des Sports in Deutschland.







«Mit ‹Du tust es nie nur für dich› schlagen wir ein neues Kapitel für die Marke Nike in Deutschland und für den Sport auf», lässt sich Sebastian Niemeyer, Brand & Marketing Lead für Nike Zentraleuropa, in der Mitteilung zitieren. «Für die Kids von heute kann Sport mehr bedeuten als Wettkampf und Medaillen. Es ist die Kraft des Sports Menschen zusammen zu bringen, sie zu inspirieren und damit ihre Communities voranzubringen, die zählt. Unsere Helden befeuern diese Leidenschaft auf dem Spielfeld, auf der Laufbahn und in ihren Teams, um Sport für die nächste Generation von Athleten zugänglich zu machen. Denn: du tust es nie nur für dich.»

Der «Helden»-Film

Der Kampagnenfilm «Helden» stellt eine neue Generation deutscher Athleten vor, die als Individuen und im Team hart an sich arbeiten, um als Vorbilder die Gesellschaft voranzubringen. Der Kampagnenfilm portraitiert 16 Helden auf ihrem individuellen Weg.







Bei der Entstehung von «Helden» arbeitete Nike mit Athleten, Influencern und Partnern verschiedenster sportlicher und gesellschaftlicher Herkunft zusammen, um Geschichten zu erzählen, die für die vielfältigen Athleten und Communities in Deutschland authentisch, überzeugend und relevant sind. Die Out-Of-Home-Kampagne zeigt zudem die Fans, Teams und Freunde, welche die Helden inspiriert und mit ihnen verbunden sind. (pd/lol)