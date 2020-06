Vacherin Fribourgeois: Käser lancieren «Tausendundeine Möglichkeit»

Die Branchenorganisation des Vacherin Fribourgeois feiert im Jahr 2020 ihr 25-jähriges Bestehen, ein Jahr mit zahlreichen Engagements um das Produkt, die Mitglieder der Branche und die Aktivitäten der Branchenorganisation hervorzuheben. Mitte Mai wurde eine Kommunikationskampagne in der Presse, im Fernsehen, auf sozialen Medien und auf Werbeflächen in Einkaufszentren lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst. Unter dem Slogan «Tausendundeine Möglichkeit, den Augenblick zu geniessen» will sie den Verkauf ankurbeln und die gesamte Branche unterstützen.

Darüber hinaus wurden Plakate mit der Marke in den Betrieben der Milcherzeuger angebracht und neue Plaketten mit der Aufschrift «Anerkannter Partner» an den Käsereien angebracht. Damit sollen das Image des Produkts gefördert und die Akteure der Branche sichtbar gemacht werden. Dank der Auflistung von Unternehmen, die Online-Verkäufe auf der Website vacherin-fribourgeois-aop.ch anbieten, wurden die Verbraucher ermutigt, sich an lokale Produzenten und Händler zu wenden. Zudem werden sie mit Videorezepten, die wöchentlich auf sozialen Netzwerken angeboten werden, dazu angeregt, tausendundeine Möglichkeiten zu entdecken, wie man Vacherin Fribourgeois AOP zu Hause verkosten kann.

Die BOVF unterstützt Berghütten und Restaurants, die zahlreiche Gerichte mit Käse anbieten, in dieser schwierigen Phase mit einer beispiellosen Solidaritätsaktion. Es werden 1001 Kilogramm Vacherin Fribourgeois AOP – das sind 100 Käselaibe – und 1001 Raclette-Ofen verteilt, um das Produkt auf eine neue Art und Weise zu verkosten. So will die Organisation die Wiedereröffnung der Restaurants unterstützen – die durch die zweimonatige Schliessung hart getroffen wurden – und macht den Schweizer Konsumenten gleichzeitig Lust, diese Restaurants zu besuchen. (pd/wid)