Jelmoli: Kreativteam greift zu Pinsel und Farbe

«Diese Frühjahrssaison ist eine aussergewöhnliche für Jelmoli», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Das Warenhaus dürfe noch einmal gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden «in der gewohnten und geliebten Jelmoli-Manier in ein Jahr voller spannender Highlights starten».

Das Jelmoli-Haus an der Bahnhofstrasse in der Stadt Zürich wird Anfang 2025 geschlossen und während zweier Jahre umgebaut. Rund 850 Mitarbeitende im Warenhaus sind betroffen (persoenlich.com berichtete). «Wir werden auch 2024 nochmals tolle Kampagnen lancieren und spannende Geschichten erzählen», sagte CEO Reto Braegger in einem persoenlich.com-Interview.

Unter dem Motto «Viva Jelmoli» lässt Jelmoli nun das gesamte Haus hochleben. Genau 100 Jahre Unterschied liegen zwischen einem Bild aus dem historischen Jelmoli-Katalog von 1924 und der aktuellen Frühlingskampagne «Viva Jelmoli». Die Aquarelle der aktuellen Kampagne wurden von den Kreativen bei Jelmoli von Hand gemalt und schlagen die Brücke zwischen der Geschichte von Jelmoli und der farbenfrohen Frühlingskampagne, wie es weiter heisst.

Die verschiedenen Sujets werden bis im Sommer in den Schaufenstern des ganzen Hauses, auf den Flächen im Jelmoli in Form von Promotionsflächen, Inszenierungen, Screens etc. sowie auf diversen Druckwerbemitteln eingesetzt, wie es auf Anfrage heisst.

Jelmoli erfüllt Wünsche

«Jelmoli ist ein Haus voller Geschichten. Sechs Etagen, auf denen Erinnerungen erschaffen werden – mit jedem Besuch, seit über 190 Jahren», heisst es in der Mitteilung weiter. Mit «Make a wish, create a memory» lade das Warenhaus dazu ein, Teil dieser unendlichen Sammlung von Momenten zu werden. Ob eine Nacht im Warenhaus, ein exklusiver Blick hinter die Kulissen oder bei einem weiteren Event-Highlight mitfeiern: Auch im letzten Jahr möchte Jelmoli als Warenhaus für Kundinnen und Kunden unvergessliche Erlebnisse schaffen und erfüllt in einer einzigartigen Aktion ausgesuchte Wünsche.

Wünsche können ab sofort bis zum 30. April 2024 unter jelmoli.ch/wishes oder vor Ort im Wunschbriefkasten auf der ersten Etage eingereicht werden. Eine Jury wird die Gewinnerwünsche im Anschluss auswählen, um sie bis Ende 2024 zu erfüllen. (pd/cbe)