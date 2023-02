Jelmoli: Stadtzürcher Warenhaus geht in zwei Jahren zu

Das Jelmoli-Haus an der Bahnhofstrasse in der Stadt Zürich wird Anfang 2025 geschlossen und während zweier Jahre umgebaut. Rund 850 Mitarbeitende im Warenhaus sind betroffen.



Bei den von der Schliessung betroffenen Personen handelt es sich um 550 Jelmoli-Mitarbeitende sowie 300 Angestellte von im Warenhaus eingemieteten Marken. Diese wurden am Montagvormittag von den Plänen der Besitzerin Swiss Prime Site AG informiert.



Durch die frühe Ankündigung des Umbaus erhielten diese «Zeit für die allfällige berufliche Neuorientierung», heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei würden sie begleitet.



Als Grund für den Umbau und die Neupositionierung der Jelmoli-Liegenschaft nennt Swiss Prime Site AG den dynamischen Onlinehandel und das sich ändernde Konsumverhalten, die Läden verstärkt in Bedrängnis brächten.



«Dieser Strukturwandel schlug sich deutlich in der Wirtschaftlichkeit des Warenhauses Jelmoli nieder», schreibt das Immobilienunternehmen. Mit dem Umbau, in den über 100 Millionen Franken investiert werden, werde die Jelmoli-Liegenschaft an die heutigen Marktbedürfnisse angepasst.



Verkaufsfläche wird verkleinert



Vorgesehen ist nun mit dem Umbau eine deutliche Verkleinerung der Verkaufsflächen im Jelmoli-Gebäude. Diese sollen von heute rund 24'000 auf 10'000 Quadratmeter verkleinert und auf das Unter- und Erdgeschoss beschränkt werden.



Offen ist, wer diese Flächen nutzen wird: «Dafür kommen sowohl bestehende Mieter als auch neue Marken und Formate in Frage», heisst es in der Mitteilung. Ob auch Jelmoli darunter sein wird, ist offen.



Die Swiss Prime Site AG will das Warenhaus nicht mehr selber weiterführen. Ein Verkauf kam bislang nicht zustande. «Die intensiven Gespräche mit zahlreichen möglichen Partnern führten bis heute nicht zum erwünschten Erfolg.» Das Warenhaus soll nun - unter neuer Führung - neu aufgestellt werden.



Neue Büros und weitere Nutzungen



Im Zuge des Umbaus will die Swiss Prime Site AG die Jelmoli-Liegenschaft auch neu nutzen. In den Obergeschossen sind anstelle der heutigen Verkaufsflächen Büros vorgesehen.



Zudem sind auch öffentliche Nutzungen - etwa aus den Bereichen Gastronomie oder Fitness - denkbar. «Es soll ein lebendiges Haus mitten in der Stadt Zürich bleiben», hält das Unternehmen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA fest.



Die Bauarbeiten sollen Anfang 2025 starten. Für Anfang 2027 ist die Wiedereröffnung geplant. (sda/wid)