Manor: Künstlerin kreiert Kurzfilm für Locarno

Manor ist seit 2000 die Hauptpartnerin des Locarno Filmfestivals, das jedes Jahr tausende von Besuchern ins Tessin lockt. Anlässlich der 71. Ausgabe, die vom 1. bis am 11. August stattfindet, hat die Animationsfilmemacherin Michaela Müller «einen berührenden einminütigen Film» erschaffen, wie Manor in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Die Reise des kleinen Leoparden zur Piazza Grande

«Wir erzählen die Geschichte eines kleinen Leoparden, der an seinem ursprünglichen Lebensort in der Savanne auf die Manor-Blume trifft», erklärt Michaela Müller. Der Leopard folgt der Blume bis auf die Piazza in Locarno, wo er im Publikum Platz nimmt. Die Idee dazu stammt von der Zürcher Agentur Clever Industries. Entstanden sei ein kunstvoller Film, der an ein Gemälde erinnere, heisst es in der Mitteilung weiter.

Preisgekrönte Filmemacherin

Die Schweizer Künstlerin Michaela Müller gewann mit ihrem Debütfilm «Miramare» 2011 den Schweizer Filmpreis und präsentierte am letztjährigen Filmfestival von Locarno ihren mehrfach prämierten Animationsfilm «Airport».

Müller arbeitet bei ihren Kreationen mit einer speziellen Technik, bei welcher sie den ganzen Film Bild für Bild auf eine beleuchtete Glasplatte malt. Jedes einzelne Bild wird digital aufgenommen, direkt an einen Computer weitergeleitet und dort mit einer Stop-Motion-Software zum Film verarbeitet. Ihre aussergewöhnliche Technik hat Michaela Müller auch beim Film für Manor angewendet.

Manor als stolze Partnerin des Filmfestivals Locarno

Der einminütige Film wird auf der Piazza Grande in Locarno jeweils vor der Vorführung gezeigt. Manor teile die Werte des Locarno Filmfestivals, dies mache es zu einem idealen Partner: «Tradition und Entdeckungslust, Engagement und Leichtigkeit, Zugänglichkeit und Lebensfreude spiegeln unsere Unternehmensphilosophie wider», so Sandra Kottenauer, Chief Digital & Marketing Officer bei Manor. «Wir sind stolz, als Hauptsponsor der Veranstaltung dazu beizutragen, die Besucherinnen und Besucher des Festivals einmalige und unvergessliche Momente erleben zu lassen», hält sie abschliessend fest. (pd/as)