Mona und Mateo: Lachende Produkte werben für Regionalität

Das Label «Feins vom Dorf» ist fester Bestandteil der Sortimentsstrategie von Volg. Die direkt im Dorf des jeweiligen Volg-Ladens oder einem angrenzenden Nachbardorf hergestellten Produkte verleihen jeder Verkaufsstelle eine unverwechselbare Note. Die insgesamt rund 10’000 Spezialitäten von mehr als 3000 Produzentinnen und Produzenten ergänzen das Sortiment aus Markenprodukten und Volg-Eigenmarken, schreibt Mona und Mateo in einer Mitteilung.

Die von der Kreativagentur entwickelten Auftritt zeigt drei lachende farbige Produkte, die dem Label ein freundliches Gesicht geben. Sie symbolisieren die Freude am Entdecken von Spezialitäten aus der unmittelbaren Umgebung. Der Neuauftritt wird per sofort in und an sämtlichen 600 Volg-Läden eingesetzt und mittels Printanzeigen, Messeplakaten und auf Social-Media beworben. (pd/spo)