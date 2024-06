Goldbach Neo: Laure Violet ist neu im Team

Publiziert am 26.06.2024

Für die «strategisch wichtigen Gebiete» Romandie und Tessin konnte mit Laure Violet eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im Verkauf und Marketing gewonnen werden, heisst es in einer Mitteilung. Goldbach Neo verstärke damit seine Präsenz am Sitz in Genf, wo reichweitenstarke Inventare wie TPG, Stadt Genf und der Flughafen Genf vermarktet werden.

«Ich freue mich darauf, mich Goldbach Neo anzuschliessen, um das Geschäft auszubauen und die Kontinuität der Beziehungen zu den strategischen Partnern zu gewährleisten. Ich habe das Glück, auf ein Team von erfahrenen Fachleuten zurückgreifen zu können», wird Laure Violet, Directrice Suisse Romande & Tessin, zitiert.

Laure Violet ist seit über zehn Jahren beruflich in Genf zu Hause und hält einen Masterabschluss in Kunst- und Kulturmanagement. Vor ihrem Start bei Goldbach Neo war sie in der Geschäftsleitung der Asendia Press Edigroup tätig. Bei Goldbach Neo rapportiert sie direkt an Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer und wird in ihrer neuen Rolle dafür verantwortlich sein, die kommerzielle Ausrichtung weiterzuentwickeln. Zusammen mit den Teams in der Romandie und im Tessin wir sie ausserdem Partnerinnen und Partner von Goldbach Neo strategisch betreuen. (pd/cbe)