Rosarot: Liebesszenen als Tatorte inszeniert

Publiziert am 21.02.2025

Die Kampagne unter dem Motto «More Love Scenes» startete bereits vor dem 14. Februar auf Instagram. In drei von der Agentur Rosarot produzierten Spots zeigen Menschen, wie sie sich selbst mit Rosen beschenken. «Wir wollten, dass Rosada zum Launch am Valentinstag mit einem Big Bang in Zürich aufschlägt», wird Sarina Russi, Social Media Consultant bei Rosarot, in einer Mitteilung zitiert. Die Kampagne feiere die Liebe in all ihren Formen – unabhängig davon, ob jemand alleine, zu zweit oder in anderen Konstellationen lebe.

Den Höhepunkt bildete die Guerilla-Aktion am Valentinstag selbst: Mit wasserlöslichen und umweltfreundlichen Strassenzeichnungen im Tatort-Stil visualisierte die Agentur verschiedene Liebesszenen im öffentlichen Raum. «Der Nachtdreh bei der Guerilla-Aktion hat besonders viel Spass gemacht», so Content Creator Horatiu Sovaiala. Die ungewöhnlichen Street-Art-Motive wurden in sozialen Medien wie Reddit geteilt und von klassischen Medien aufgegriffen.

Die von arabischer Kultur inspirierte und in der Schweiz entwickelte Rosenlimonade Rosada wird von einem Start-up vertrieben. Dessen Co-Gründer Yassin Smach zeigt sich zufrieden: «Von der Social-Media-Strategie bis zur Umsetzung hat uns Rosarot extrem professionell betreut – und für uns als Startup fast noch wichtiger: super flexibel und extrem sympathisch auf Augenhöhe.» (pd/cbe)