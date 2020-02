Stiftung Züriwerk: Luisa Rossi wird neu Botschafterin

Stylistin und Lifestyle-Expertin Luisa Rossi ist die erste Botschafterin der Stiftung Züriwerk, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch heisst. Sie wuchs in Zürich auf und wurde 1984 zur Miss Zürich gewählt. Danach startete sie erfolgreich eine internationale Model-Karriere. National bekannt wurde sie als Stylistin vor allem durch Fernsehformate wie «Cinderella» (TV3), «Lifestyle» (Tele 24/TeleZüri), «People» (Sat.1 Schweiz) und «Glanz & Gloria» (SF DRS).

Luisa Rossi ist laut Mitteilung ebenso vielfältig wie die Stiftung Züriwerk. Sie hat sich neben Mode und Schönheit auf die Themen Ernährung, Dekoration und Bewegung (Yogalehrerin) spezialisiert und somit eine hohe Affinität zu vielen Produkten von Züriwerk.

Berührungsängste abbauen

Gleich am ersten Tag als Botschafterin habe Luisa Rossi in der Züriwerk Produktion an der Baslerstrasse selbst mitangepackt. Je zwei Stunden arbeitete sie in den Abteilungen Mechanik und Montage sowie Paket und Logistik – mit grossem Engagement unter Anleitung der Mitarbeitenden der Stiftung. «Ich habe viel gelernt, und bin von den Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beeindruckt», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren. «Vor allem aber hat mir die Arbeit mit den Teams Freude gemacht. Gerne möchte ich mit meinem Engagement für Züriwerk Berührungsängste abbauen», so Rossi nach ihrem Arbeitseinsatz. «Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll allen Menschen zugänglich sein. Und das gesellschaftliche Leben ist vielfältig und facettenreich, so wie die Stiftung Züriwerk.»





Reto Fausch, Direktor der Stiftung Züriwerk, freut sich auf den gemeinsamen Weg. «Luisa Rossi ist mit ihren Themen, bei denen es auch um Lebensqualität geht, eine ideale Botschafterin. Und es ist beispielhaft, wie sie auf Menschen zugeht: offen, direkt und ohne Vorurteile. Luisa Rossi ist bei allem, was sie tut, zu 100 Prozent professionell. Auch darum passt sie zu Züriwerk.» (pd/lol)