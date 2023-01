Link: Lukas Theiler wird CEO

Wechsel an der Spitze bei Link: Lukas Theiler, bisher COO / CFO, übernimmt per 1. Februar 2023 die Führungsverantwortung bei dem Full-Service-Markt- und Sozialforschungsinstitut. Er tritt die Nachfolge von Benedikt Lüthi an, der nach der Übernahme der Link durch die YouGov im Dezember 2021 die Gesamtverantwortung für die DACH-Region übernommen hatte. Lüthi bleibt Verwaltungsratspräsident der Link, wird sich künftig jedoch stärker auf den Ausbau des Deutschland-Geschäftes sowie weitere Aufgaben innerhalb der YouGov-Gruppe fokussieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Benedikt Lüthi übernahm die CEO-Funktion im November 2017. Zuvor war er als Verwaltungsrat für die Link tätig. Unter seiner Führungging die Link durch einen Transformationsprozess, der von einer starken Digitalisierung und Modernisierung des Unternehmensgeprägt war. In dieser Phase konnte Link ihre Marktführerschaft behaupten, den Umsatz steigern und das operative Ergebnis verdreifachen.

Neben der Umsetzung eines Standortkonzepts erneuerte Link in dieser Zeit zudem Logo und Aussenauftritt. Mit dem Verkauf der Link an die YouGov plc., an dem Lüthi laut Mitteilung massgeblich mitgewirkt hatte, wurde 2021 eine Nachfolgelösung für die langjährigen Link-Eigentümer gefunden werden.

Lukas Theiler war seit August 2018 bei Link in der Rolle als COO / CFO tätig. Er hat einen Master of Science in Informatik und Psychologie der Université de Fribourg und startete seine berufliche Laufbahn in der Forschung zu den Themen «artificial intelligence and computer vision». In verschiedenen Rollen in den Bereichen IT Engineering, Consulting und Management in national und international tätigen Grossunternehmen lag sein Fokus auf den Themen Kunden, Führung, Innovation, digitale Transformation und operational Excellence. Bei Link war Lukas Theiler zuvor für den Geschäftsbereich Services zuständig, der die Themenfelder IT, Datenschutz, Felddienste, Operations, Finanzen, HR und Marketing umfasst.

In dieser Funktion war er für die Digitalisierung und Effizienzsteigerung der Link verantwortlich. Lukas Theiler war seit Februar 2021 Deputy CEO der Link und hatte bereits in zahlreichen Bereichen die Führungsverantwortung übernommen. Er wird die Link in der nächsten Phase der Integration in die YouGov-Gruppe begleiten und steuern, um die Zusammenführung der beiden Unternehmen und die Nutzung der Synergien weiter zu stärken. (pd/mj)