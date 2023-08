The Chedi Andermatt: Luxushotel mit neuem Marketingchef

Vor dem Wechsel in die Urnen Alpen arbeitete der 47-jährige Chng-Lüchau als Direktor für Verkauf und Marketing bei The Nautilus Beach & Ocean Houses Maldives, bei InterContinental Hotels & Resorts Singapore, bei Fairmont Singapore und bei Swissôtel The Stamford Singapore.

Der gebürtige Deutsche kennt sich in der internationalen Luxushotellerie bestens aus, heisst es in einer Medienmitteilung. So lebte er 16 Jahre in Asien und hat das Hotelfach von der Pike auf unter anderem im Hotel Institute Montreux erlernt.

Auch zuständig für Radisson Blu in Andermatt

In seiner Funktion als Cluster Director of Sales & Marketing verantwortet er zudem auch die Verkaufs- und Marketingaktivitäten des Radisson Blu Hotel Reussen Andermatt.

Ebenfalls neu für The Chedi Andermatt tätig sind die Finanzchefin Katja Förster und Sebastian Krause als Front Office & Residences Manager.

2023 feiert das The Chedi Andermatt sein zehnjähriges Bestehen. Das 2013 von Investor Samih Sawiris ins Leben gerufene und von Stararchitekt Jean-Michel Gathy umgesetzte 5-Sterne-Hotel gilt als architektonische Ikone und heimst Jahr für Jahr begehrte Branchen-Awards ein. (pd/nil)