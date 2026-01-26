Publiziert am 26.01.2026

Die Umstellung hängt mit der Verschiebung des Aktionsstarts zusammen: Die Migros startet ihre Wochenaktionen künftig donnerstags statt dienstags. Die Angebote gelten dann bis zum Mittwoch der Folgewoche. Durch die Zustellung des Magazins am Mittwoch haben Kundinnen und Kunden einen Tag Zeit, um ihren Einkauf vor dem Aktionsstart zu planen.

Der Detailhändler begründet die Änderung in einer Medienmitteilung mit dem Einkaufsverhalten seiner Kundschaft. Mehr Kundinnen und Kunden erledigen ihre grösseren Einkäufe zwischen Donnerstag und Samstag. Durch den verschobenen Aktionsstart sollen an diesen frequentierten Tagen mehr Aktionsartikel verfügbar sein.

Auch die Migros-Tochter Denner verschiebt den Start ihrer Aktionswoche auf Donnerstag.

Vor einem Jahr hat Coop den Erscheinungstag seiner Zeitung aus ähnlichen Überlegungen wie die Migros von Dienstag auf Donnerstag verlegt (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)