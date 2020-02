BlueGlass Interactive: Mandat für Mobility übernommen

BlueGlass Interactive ist bereits seit 2018 für die grösseren Social-Media-Kampagnen von Mobility verantwortlich und bewirbt das Angebot des nationalen Mobilitäts-Dienstleisters auf Branding- und Performance-Ebene. Im Zentrum stehen dabei bedürfnisorientierte Nutzertypen, die zielgerichtet angesprochen und von Mobilitys intelligenten und nachhaltigen Mobilitätslösungen überzeugt werden sollen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Neu wird SEA und Programmatic Advertising in das bestehende Kampagnen-Setup integriert und Mobility so ganzheitlich und strategisch betreut. «Wir freuen uns, die bisher professionelle und erfolgreiche Zusammenarbeit auszubauen und einen ganzheitlichen Ansatz zu implementieren», lässt sich Alex Vavourakis, Digital Marketing Manager bei Mobility, in der Mitteilung zitieren.

Die einzelnen Phasen der User-Journey werden aus einer Hand abgedeckt: Programmatic Advertising und Social Media machen potenzielle Kunden themen- und standortspezifisch auf die Mobility-Angebote aufmerksam, während Search-Ads bereits aktiv suchende Personen nach unterschiedlichen Interessen und Verhalten abholen. SEO-Massnahmen begleiten die inhaltliche und technische Weiterentwicklung der Webseite, um für Mobility eine höchstmögliche Visibilität zu erreichen.

«Die noch engere Zusammenarbeit ehrt uns und bietet neue Möglichkeiten, das Potenzial von Mobility dank den kanalübergreifenden, datenbasierten Erkenntnissen noch besser auszuschöpfen», so Christian Haueter, Head of Paid & Social Media bei BlueGlass Interactive. (pd/lol)