Sonos: Marc Sway unterstützt Hörbehinderte

Ein Konzert mit Marc Sway und seiner Band, das ist Stimmung pur. Der Schweizer Sänger mit brasilianischen Wurzeln lässt seine Musik am 8. September im Gehörlosendorf Turbenthal in die Gebärdensprache übersetzen.

Die Gebärdensprache fasziniert Sway sehr, besonders, wenn er zwei Menschen im Restaurant beobachten kann, die heftig in der Gebärdensprache miteinander diskutieren. Selbst kennt er auch schon einige Gebärden und lernt begeistert mit, wenn ihm neue Wörter gezeigt werden. «Ich muss einfach das Wichtigste in der Gebärdensprache können», wird Sway in einer Mitteilung zitiert.

Der Schweizerische Hörbehindertenverband Sonos traf Sway und zeigte ihm seinen Gebärdennamen. «Der ist mir einmal gezeigt worden, aber ich habe ihn in der Zwischenzeit wieder vergessen. Ich müsste mal ein Fresh-Up haben von ‹Marc Sway› in der Gebärde», sagt er in einem Video. Mit Freude erkennt er seinen Gebärdennamen und weist auf seinen neuen Haarschnitt hin: «Ich darf meine Haare nicht zu viel schneiden, sonst erkennt man mich in der Gebärdensprache nicht mehr.»

Zusammen mit Sonos-Mitarbeiterin Anika Heinrich gebärdet er anschliessend eine Ankündigung für das Open Air im Gehörlosendorf Turbenthal. Motiviert errät der sympathische Sänger die einzelnen Wörter in der Gebärdensprache. Neben Sway treten auch Schtärneföifi, Mixit, Siga, Les Sauterelles und Sina auf.

Das Open Air wird vom Schweizerischen Hörbehindertenverband Sonos mit unterstützt. Tickets und weitere Informationen zum Open Air gibt es hier. (pd/cbe)