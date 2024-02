E-dialog: Marketingagentur verstärkt das Führungsteam

Die neuen Fachbereichsleiterinnen sollen das Wachstum der Agentur unterstützen und die Kreativstrategie im Kampagnenmanagement verankert, heisst es in einer Medienmitteilung von E-dialog. Ausserdem sollen sie «eine konstant hohe Qualität in Kundenbetreuung und Mitarbeiterentwicklung» gewährleisten, teilt die Agentur weiter mit.

Markus Widmer verantwortet als Marketing Director seit Februar die Weiterentwicklung der Marketingstrategie der wachsenden Agentur mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemäss Mitteilung will er den Fokus auf die Optimierung der Content- und Kanalstrategie legen, sowie auf Leadgenerierung und die Stärkung der Wahrnehmung von E-dialog insbesondere in Deutschland und der Schweiz. Widmer arbeitet sei 25 Jahren in der Digitalbranche. Mit Fokus digitales Marketing und Strategie habe er zuletzt auf Kundenseite das Thema B2B-Digitalmarketing für einen weltweit tätigen Industriekonzern aufgebaut, teilt E-dialog weiter mit.

Silvia Dula übernimmt als Head of People & Culture alle Agenden um die Teamentwicklung bei E-dialog sowie die starke Positionierung der Arbeitgebermarke. Nach Engagements in der Agenturbranche ist Dula seit zehn Jahren im Bereich People & Culture tätig, insbesondere im wachstumsstarken Umfeld. Anfang 2023 hatte sie bei e-dialog die Verantwortung für das Team in Deutschland übernommen, nun verantwortet sie das gesamte Team und betreut das interne Coachingangebot.

Nadja Spiegel leitet seit November 2023 als Head of Paid Social das Social Media Advertising Team bei E-dialog. Die erfahrene Digital Marketing Consultant & Strategin bringt langjährige Expertise in den Bereichen Paid Social sowie in Paid Social Management, Projekt- und Accountmanagement mit. Gerade beim Stichwort «Cookieless Future Setup» herrsche oft noch Unklarheit am Markt, heisst es in der Medienmitteilung. Hierfür wolle die Agentur mit unseren Kunden die idealen Voraussetzungen schaffen.

Und schliesslich leitet die langjährige Medien-, Content- und Kreativexpertin Maria Holzinger seit Oktober 2023 als Head of Creative das Kreationsteam bei E-dialog. Mit ihrer branchenübergreifenden Erfahrung ist sie auf strategische Kommunikation und kreative Entwicklung in dynamischen Umfeldern spezialisiert.

Die von E-dialog selbst produzierten Kampagnencreatives wurden in den letzten Jahren bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Für das Portfolio werden auch die Möglichkeiten von Generative AI (Künstliche Intelligenz) in Kreation und Umsetzung genutzt sowie Kreativkonzepte für die Anforderungen der Post-Cookie-Ära optimiert.

E-dialog hat laut eigenen Angaben Kunden wie Emil Frey, Galenicare, Magenta, Manor, Nespresso, Schweizerische Mobiliar, Sunrise oder Worldline. (pd/nil)