Brack Alltron: Marketingteam wird neu aufgestellt

Publiziert am 09.01.2025

Brack Alltron hat sein Marketing-Leitungsteam neu aufgestellt. Roman Reichelt, der im September zum Chief Marketing & Communications Officer ernannt wurde, stellte am Donnerstag die fünf Führungskräfte vor, die künftig die Marken Brack.ch, Brack.ch Business und Alltron vermarkten werden.

Drei der Positionen wurden extern besetzt: Johannes Hapig übernimmt ab März 2025 die Leitung von Content, Newsroom und Public Relations. Er ist momentan Co-Chefredaktor des Wirtschaftsmediums M&K. Die publizistische Leitung des Produktportfolios und die Chefredaktion von M&K liegen ab dann bei der heutigen Co-Chefredaktorin Anna Kohler, wie das Medium schreibt.

Franziska Coninx wird bei Brack Alltron ab Februar 2025 Head of Brand, Strategy & Creatives, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Sie kommt von der Migros Supermarkt AG, wo sie als Leiterin strategische Eigenmarken tätig war. Alisha Fateh tritt Mitte Januar 2025 die Position als Head of CRM & Insights an. Sie leitete zuletzt den CRM-Bereich der Migros.

Zwei Positionen wurden intern besetzt: Fabian Büchler, seit 2021 Leiter des digitalen Marketings der damaligen Competec-Gruppe, ist nun Head of Performance & Deal Marketing. Pierre Bohren, der seit fünf Jahren für das Unternehmen tätig ist, hat die Position des Lead Retail Media übernommen.

Die Neuaufstellung erfolgt im Rahmen einer unternehmensweiten Transformation. Die frühere Competec-Gruppe firmiert nun unter dem Namen Brack Alltron (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)